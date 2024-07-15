А была ли пуля для Трампа?

Юрий Ильинов

The Economist: настал поворотный момент для Коммунистической партии Китая Сейчас на повестке дня в Китае главный вопрос в том, сможет ли Коммунистическая партия спасти разрушенную кризисом экономику страны. Этот вопрос волнует инвесторов, аналитиков и бизнесменов, а также простых китайцев. Он задается все более насущно, поскольку секторы, которые обеспечивали длительный экономический бум страны, выглядят все более уязвимыми. Растут сомнения в том, готовы ли правители КНР разработать и осуществить эффективный ответ. Когда Центральный комитет партии, состоящий из 376 членов, соберется 15 июля, у лидеров Китая появится шанс развеять эти опасения. Однако вполне вероятно, что встреча только подчеркнет разрыв между возвышенной риторикой партии и ее разочаровывающими действиями. Встреча в июле будет иметь все те же атрибуты прошлых партийных конклавов. Но она станет все же особенной, поворотной, не только потому, что ситуация в Китае требует действий. Это будет третья пленарная сессия комитета с тех пор, как его члены были избраны на пятилетний срок в 2022 году. Предыдущие третьи пленумы привели к знаменательным изменениям. На такой встрече в 1978-м Дэн Сяопин направил бедный и изолированный Китай на путь реформ. Третий пленум в 1993 году закрепил цель партии по созданию «социалистической рыночной экономики». Такие встречи не разрабатывают детали новой политики. Скорее они задают направление партии по крупным вопросам. И сейчас проблемы, с которыми сталкивается КНР, действительно очень велики. Лидер Си Цзиньпин, глава партии, не испытывает недостатка в советах о том, как решать проблемы страны. Даже инсайдеры партии призывают к изменениям в политике. Некоторые хотят увидеть фискальные реформы, чтобы снять давление с местных органов власти. Другие считают, что Си должен продемонстрировать больше доверия к рынку и повысить уверенность разочарованных частных компаний, на долю которых приходится 60% ВВП. Когда ЦК КПК представит свой окончательный отчет, он, вероятно, будет включать признаки того, что лидеры Китая рассматривают некоторые реформы. Но, учитывая масштаб проблем КНР, смутные намеки на новую политику вряд ли успокоят инвесторов или бизнесменов. Они помнят, как Си принимал полумеры, когда требовались смелые меры, и не проводил якобы согласованную новую политику. В результате лидеру Китая придется работать усерднее, чтобы возродить доверие к экономике. Воодушевляющей риторики недостаточно. Необходимы действия, подытожили в The Economist.