В западных странах открыто презирают главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в беседе с политологом Гленном Дизеном на его авторском YouTube-канале заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
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