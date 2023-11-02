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Экс-советник Пентагона Макгрегор: На Западе открыто презирают Зеленского

Экс-советник Пентагона Макгрегор: На Западе открыто презирают Зеленского

В западных странах открыто презирают главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в беседе с политологом Гленном Дизеном на его авторском YouTube-канале заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

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