Почти две трети жителей ФРГ считают партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской. Об этом сообщает Bild со ссылкой на результаты опроса института Insa.
Большинство немцев признали АдГ экстремистской партией
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Также 48 процентов опрошенных граждан поддерживают запрет АдГ. И о чём можно говорить далее. Немцы совсем отупели как и хохлы и готовы одобрить всё и в т.ч. распродажу земли и недр! Посмотришь хронику после 1933 года и видишь неистовое зигование нации фашизму. Были против сотни и более людей, но где они оказались, как и в Киеве в тюрьмах и лагерях.
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