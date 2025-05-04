Геннадий Бережнов

Также 48 процентов опрошенных граждан поддерживают запрет АдГ. И о чём можно говорить далее. Немцы совсем отупели как и хохлы и готовы одобрить всё и в т.ч. распродажу земли и недр! Посмотришь хронику после 1933 года и видишь неистовое зигование нации фашизму. Были против сотни и более людей, но где они оказались, как и в Киеве в тюрьмах и лагерях.