Василий Орлов объявил о планах по запуску спутников для интернета

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил на Восточном экономическом форуме, что через несколько лет в малых поселениях региона появится интернет благодаря спутниковой системе «Рассвет», разработанной «Бюро 1440», аналогичной Starlink Илона Маска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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