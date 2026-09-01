Василий Орлов объявил о планах по запуску спутников для интернета

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил на Восточном экономическом форуме, что через несколько лет в малых поселениях региона появится интернет благодаря спутниковой системе «Рассвет», разработанной «Бюро 1440», аналогичной Starlink Илона Маска.