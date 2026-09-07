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За рулем

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VW утвердил план до 2030 года. Всё плохо, но что это значит для покупателей?

VW утвердил план до 2030 года. Всё плохо, но что это значит для покупателей?

Совет директоров концерна Volkswagen единогласно утвердил стратегический план развития до 2030 года, который знаменует собой один из самых масштабных процессов трансформации в истории компании.

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