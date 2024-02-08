Крым 24 |Z| Все новости Крыма

👍 Крым может гордиться единством и сплоченностью, несмотря на большое количество представителей разных национальностей и вероисповеданий Национально-культурные общественные объединения и религиозные организации Республики Крым обратились по итогам заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе Крыма.