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Джокович дирижировал трибунами, когда они свистели в его адрес в матче с Синнером

Джокович дирижировал трибунами, когда они свистели в его адрес в матче с Синнером

Новак Джокович прокомментировал гул трибун в матче с Янником Синнером на итоговом турнире в Турине. Серб проиграл на решающем тай-брейке.

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