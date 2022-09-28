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ВСК собрала экспертов по работе с персоналом из крупнейших российских компаний

ВСК собрала экспертов по работе с персоналом из крупнейших российских компаний

Страховой Дома ВСК выступил организатором HR-форума "Забота о сотрудниках — модный тренд или насущая необходимость", который состоялся в Москве.

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