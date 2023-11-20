Новые власти Аргентины исключили вступление страны в БРИКС

Аргентина не станет присоединиться к БРИКС с 1 января 2024 года, как планировалось ранее. Об этом Sputnik Brasil старший экономический советник нового президента страны Хавьера Милея и кандидат на пост министра иностранных дел Диана Мондино.
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