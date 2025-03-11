Макрон попытался установить красную линию и испугал оппозицию

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался добиться общественного одобрения в отношении увеличения военный расходов для противостояния угрозе со стороны России, но не объяснил, откуда поступят деньги на французскую армию.
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