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Порядок по-японски раз и навсегда — метод Мари Кондо

Порядок по-японски раз и навсегда — метод Мари Кондо

Японцы любят говорить: «Наведение порядка упорядочивает разум, а наведение чистоты его очищает». Порядок по методу КонМари® — не только о том, чтобы грамотно расхламиться, отобрав ненужное, компактно сложить вещи, создать четкую систему хранения, подобрать удобные органайзеры или переставить мебель.

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