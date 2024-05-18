Порядок по-японски раз и навсегда — метод Мари Кондо

Японцы любят говорить: «Наведение порядка упорядочивает разум, а наведение чистоты его очищает». Порядок по методу КонМари® — не только о том, чтобы грамотно расхламиться, отобрав ненужное, компактно сложить вещи, создать четкую систему хранения, подобрать удобные органайзеры или переставить мебель.