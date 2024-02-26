Комплексную систему защиты объектов от дронов "Ступор" создали в РФ

Комплексную систему защиты объектов от дронов создали в России. Новая разработка способна сразу несколькими способами своевременно выявлять и подавлять беспилотники, рассказал директор по развитию компании-разработчика данной системы ООО "Ступор" Владислав Кустарев.
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