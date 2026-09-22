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В Екатеринбурге явка на выборах оказалась на 18% ниже общероссийской

В Екатеринбурге явка на выборах оказалась на 18% ниже общероссийской

Явка на выборах в Госдуму и заксо в Екатеринбурге, по предварительным данным, превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тысяч избирателей, сообщил глава города Алексей Орлов.

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