"Тайфун" в уголовном деле

Михаил Робертович Аветисян – самый настоящий феномен: двукратный чемпион мира по панкратиону, чемпион России по вольной борьбе, финалист WVC 7, чемпион Европы по версии IAFC, чемпион РФ по версии IAFC, интернациональный и двукратный чемпион мира.