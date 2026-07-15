Комитет Совфеда поддержал закон о развитии технологий ИИ

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержал закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации», принятый Госдумой на пленарном заседании 8 июля.
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