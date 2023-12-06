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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Москве призвали создать службу для ликвидации Каспарова и других беглых экстремистов

В Москве призвали создать службу для ликвидации Каспарова и других беглых экстремистов

Политнавигатор В России необходимо создать специальную службу по ликвидации беглых русофобов, которые даже за рубежом призывают к нанесению ударов по России.

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Комментарии
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E
Ed
Слишком много вреда для всех нас, что бы просто ждать пока оно упадет
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1 час.
владимир второв
А сегодня убили Киву под Москвой...
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1 час.
Daddy Bo
И назвать её &quot;Группа Троцкого&quot;
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44 мин.

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