Политнавигатор В России необходимо создать специальную службу по ликвидации беглых русофобов, которые даже за рубежом призывают к нанесению ударов по России.
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