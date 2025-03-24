"Точик неувиноват» - МИД Таджикистана в годовщину теракта писал о ледниках

РР

Русский Россиянин

А о чем им переживать, таджиков и дальше завозят в Россию, случись такой крокус у них со стороны русских, всех бы выселили по национальности, а мы забыли геноцид 90ых, крокус, молчим об этом на уровне руководства, а они это принимают за слабость и победу и дальше садятся на голову, они для нас братские народы, убивать русских для них норма