БлокнотРУ «Наши уважаемые партнеры» из Таджикистана 22 марта 2025 года сделали вид, что никакого теракта в «Крокус Сити Холле» ровно год назад не было.
"Точик неувиноват» - МИД Таджикистана в годовщину теракта писал о ледниках
Комментарии
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РР
Русский Россиянин
А о чем им переживать, таджиков и дальше завозят в Россию, случись такой крокус у них со стороны русских, всех бы выселили по национальности, а мы забыли геноцид 90ых, крокус, молчим об этом на уровне руководства, а они это принимают за слабость и победу и дальше садятся на голову, они для нас братские народы, убивать русских для них норма
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6 час.
вд
валерий двойнишников
Никогда!!!
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6 час.
ЯО
Яна Орлова
Народ уже "на грани", скоро начнет "мочить" этих... Никакая Росгвардия на поможет!
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3 час.
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