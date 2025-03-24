ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 390 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которо..."Простите, что по...
  • Юрий Вахрушев
    Даа... крыша черножопых ну очень на высоком уровне."Простите, что по...
  • HotRS
    Ну повезите свои деньги в эмираты или в Иран. Потом напишете здесь как Вас с Вашими нравами и за Ваши же деньги проде...В Абхазии мы част...

"Точик неувиноват» - МИД Таджикистана в годовщину теракта писал о ледниках

"Точик неувиноват» - МИД Таджикистана в годовщину теракта писал о ледниках

БлокнотРУ «Наши уважаемые партнеры» из Таджикистана 22 марта 2025 года сделали вид, что никакого теракта в «Крокус Сити Холле» ровно год назад не было.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РР
Русский Россиянин
А о чем им переживать, таджиков и дальше завозят в Россию, случись такой крокус у них со стороны русских, всех бы выселили по национальности, а мы забыли геноцид 90ых, крокус, молчим об этом на уровне руководства, а они это принимают за слабость и победу и дальше садятся на голову, они для нас братские народы, убивать русских для них норма
Ответить
6 час.
вд
валерий двойнишников
Никогда!!!
Ответить
6 час.
ЯО
Яна Орлова
Народ уже &quot;на грани&quot;, скоро начнет &quot;мочить&quot; этих... Никакая Росгвардия на поможет!
Ответить
3 час.
наверх