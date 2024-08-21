Трамп с большим отрывом победил Харрис на «президентских выборах» в X

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп победил свою соперницу от демократов вице-президента Камалу Харрис на «президентских выборах», устроенных предпринимателем Илоном Маском в социальной сети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии