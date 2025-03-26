Россия вернула итальянской компании Ariston контроль над русским филиалом

Власти России впервые вернули западной компании контроль над активами – итальянский производитель отопительного оборудования Ariston восстановил управление своим подразделением после указа президента Путина.
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