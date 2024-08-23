В РФ собрались изменить схему выплат пособий по безработице предпенсионерам

Депутаты фракции «Справедливая Россия За правду» во главе с Сергеем Мироновым планируют внести в Госдуму законопроект, который позволит гражданам предпенсионного возраста получать пособие по безработице до момента трудоустройства или выхода на пенсию.
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