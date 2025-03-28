В Саратовской области сбиты 19 беспилотников: пострадавших нет

В Саратовской области ночью были сбиты 19 беспилотников, о чем сообщило Министерство обороны России. Губернатор Роман Бусаргин заявил, что пострадавших и повреждений гражданских объектов в результате инцидента нет.
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