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Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2026: о чем молятся

Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2026: о чем молятся

14 октября 2026 года православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. В этот день Богородицу прежде всего просят о заступничестве и защите, мире в семье, помощи детям, утешении в скорби и поддержке в тяжелых жизненных обстоятельствах.

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