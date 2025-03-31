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Забайкалье в огне: четыре лесных пожара бушуют в регионе

Забайкалье в огне: четыре лесных пожара бушуют в регионе

В Забайкальском крае продолжается борьба с лесными пожарами. По данным на утро 31 марта, в регионе зафиксировано четыре активных очага возгорания, сосредоточенных в Читинском районе и Тунгокоченском округе.

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