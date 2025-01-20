Депутат назвал слова Санду о поставках газа в Приднестровье проявлением геноцида

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT осудил слова президента Молдавии Майи Санду о том, что поставки газа в Приднестровье является нарушением закона.
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