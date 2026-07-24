ЦБ России снизил ключевую ставку до 14% годовых

Банк России 24 июля снизил ключевую ставку до 14% годовых — с 14,5%. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов«Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базовых пункта, до 14,00% годовых», — говорится в заявлении регулятора.