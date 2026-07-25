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Вдова военного ВСУ передала сотрудникам ТЦК пакет со взрывчаткой на Украине

Вдова военного ВСУ передала сотрудникам ТЦК пакет со взрывчаткой на Украине

@ Jaap Arriens/Sipa USA/Reuters Tекст: Антон Антонов В Черниговской области Украины вдова военного ВСУ передала сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пакет со взрывчаткой.

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