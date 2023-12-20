В новогодние каникулы ГИБДД не будет принимать граждан 6 дней

Управление ГИБДД по Свердловской области опубликовало график работы в новогодние каникулы. Как сообщили в пресс-службе управления, принимать граждан по вопросам замены и выдачи водительских прав, проведения экзаменов, регистрации транспортных средств инспекторы будут 3, 4 и 5 января.