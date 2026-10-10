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В Польше назвали «блефом» ядерные предупреждения России

В Польше назвали «блефом» ядерные предупреждения России

Российское руководство лукавит, когда грозит применить ядерное оружие при угрозе Калининграду, успокаивает польский общественно-политический журнал Wszystko Co Najważniejsze.

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Гарий Щерба

Ну , если РОССИЯ по словам ЛЯХОВ , БЛЕФУЕТ , то тогда ВСЕ-ЖЕ ПОЧЕМУ ПШЕКИ СЦАТ КИПЯТОЧКОМ от этого ,,БЛЕФА,, и РОССИЙСКОЙ АРМИИ что ДОШЛИ до ТОГО , что просто СЛЁЗНО УМОЛЯЮТ ФАШИЗМНГТОН что-бы те ОСТАВИЛИ войска США в ЛЯХИИ и ДАЖЕ ВЫЗВАЛИСЬ ОПЛАЧИВАТЬ и СОДЕРЖАТЬ войска США за СВОЙ СЧЁТ , КРИЧА из за каждого УГЛА о РОССИЙСКОЙ УГРОЗЕ ...!!????!! Как БЫЛИ ШЕСТЁРКАМИ , таковыми и ОСТАЮТСА , СМЕНИВ ЛИШЬ ХОЩЯИНА........