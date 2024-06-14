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Бой Макгрегора против Чендлера на UFC 303 отменен по причине травмы ирландца

Бой Макгрегора против Чендлера на UFC 303 отменен по причине травмы ирландца

Бой бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора против американского бойца смешанных единоборств Майкла Чендлера отменен по причине травмы ирландца, сообщил в соцсети Х (бывш.

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