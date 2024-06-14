Бой Макгрегора против Чендлера на UFC 303 отменен по причине травмы ирландца

Бой бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора против американского бойца смешанных единоборств Майкла Чендлера отменен по причине травмы ирландца, сообщил в соцсети Х (бывш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии