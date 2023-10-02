Гарланд пообещал уволиться при вмешательстве Байдена в дело Трампа

REUTERS/Evelyn Hockstein Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что уйдет в отставку, если президент США Джо Байден потребует от него принятия мер по расследованию против своего предшественника Дональда Трампа.
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