ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Жена мечтает о разводе, а дочери светит ЛГБТ*: как рухнула американская мечта Незлобина

Жена мечтает о разводе, а дочери светит ЛГБТ*: как рухнула американская мечта Незлобина

Александр Незлобин уверен, что в его провалах виноваты все вокруг, но только не он сам. Ситуация становится патовой, но комик не теряет надежды всё исправить.

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Комментарии
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А
Александр
а что с конца можно взять????
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1 м.
F I
«Когда после начала СВО Незлобин решил перебраться в Америку, он убеждал всех, что реально смотрит на вещи». Америка, США — страна, на территории которой лет 200 не было военных действий и войн... Появилась возможность — уехал из страны, где взрывают и даже в столице неспокойно  и нет ни в чем позитивной стабильности .   Ну и что обсуждать ?...
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1 м.
туся петрова
Не  нужно  путать  эмиграцию  с  гастролями !!!Попробовать  можно и нужно  молодым....
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1 м.