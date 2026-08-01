Александр Незлобин уверен, что в его провалах виноваты все вокруг, но только не он сам. Ситуация становится патовой, но комик не теряет надежды всё исправить.
Жена мечтает о разводе, а дочери светит ЛГБТ*: как рухнула американская мечта Незлобина
Комментарии
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А
Александр
а что с конца можно взять????
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1 м.
F I
«Когда после начала СВО Незлобин решил перебраться в Америку, он убеждал всех, что реально смотрит на вещи». Америка, США — страна, на территории которой лет 200 не было военных действий и войн... Появилась возможность — уехал из страны, где взрывают и даже в столице неспокойно и нет ни в чем позитивной стабильности . Ну и что обсуждать ?...
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1 м.
туся петрова
Не нужно путать эмиграцию с гастролями !!!Попробовать можно и нужно молодым....
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1 м.
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