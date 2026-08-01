Жена мечтает о разводе, а дочери светит ЛГБТ*: как рухнула американская мечта Незлобина

F I

«Когда после начала СВО Незлобин решил перебраться в Америку, он убеждал всех, что реально смотрит на вещи». Америка, США — страна, на территории которой лет 200 не было военных действий и войн... Появилась возможность — уехал из страны, где взрывают и даже в столице неспокойно и нет ни в чем позитивной стабильности . Ну и что обсуждать ?...