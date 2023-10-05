Маск призвал создать спецкомиссию для наказания злоупотребляющих чиновников

Илон Маск, американский миллиардер и предприниматель, заявил, что в Соединенных Штатах Америки необходимо создать комиссию, которая будет проверять деятельность государственных ведомств и наказывать злоупотребляющих полномочиями ради собственной либо политической выгоды чиновников.
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