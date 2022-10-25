Иностранные снаряды для украинской артиллерии

Партия американских гаубиц M777, май 2022 г. Фото Минобороны США Начиная с февраля-марта, зарубежные государства регулярно передавали Украине различные артиллерийские системы и боеприпасы для них.
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