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Саудовцы хотят купить «Монако» и назначить президентом клуба Кампуша из «ПСЖ» 

Саудовцы хотят купить «Монако» и назначить президентом клуба Кампуша из «ПСЖ» 

Бизнесмены из Саудовской Аравии намерены приобрести «Монако». Владелец монегасков Дмитрий Рыболовлев получил несколько предложений о продаже клуба, среди них – вариант с ближневосточными миллиардерами.

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