Снег на улицах Петербурга чистят около 700 спецмашин

И почти 1100 дворников Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в связи с циклоном, который накрыл наш город снегом, в оперативном порядке провел совещание с заместителями глав районных администраций.
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