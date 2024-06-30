Сергей Мицелеску: «В Кишиневском аэропорту уже давно не проводят антитеррористические учения и тренинги»

Трагические события в Кишиневском международном аэропорту годичной давности, когда 43-летний гражданин Таджикистана, которого не впустили в Молдову, открыл огонь, из-за чего погибли два человека — сотрудник Пограничной полиции Сергей Мунтян и сотрудник службы безопасности Игорь Чофу, могли быть предотвращены, если бы в аэропорту не прекратили проводить антитеррористические учения и продолжались бы .