Медвежий угол
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Медвежий угол

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Мир перевернулся: еврейские фашисты

Мир перевернулся: еврейские фашисты

Израиль пока не одобрил открытия гуманитарных коридоров из сектора Газа. Запасы воды в секторе Газа на исходе (с) официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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Комментарии
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Компанцев Сергей
Евреям где землю выделили? и главное кто територию израиля дал в аренду сталин в 47 году а я не тоны золота не получил за аренду факт думаете что гражданссср нет это рф нет де юре в 18 закрыта траст на 25 лет кончился и евреям все равно до 31.12.24 года покинуть територию факт и в оон числится ссср 29 страной это для тупых кто прочтет проверьте и рф продолжатель не имеет право что то нарушать из конст.. ссср. факт
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1 час.
SI
Sergey Ivanov
И что, евреи и в самом деле «убогие»? То есть, их «убожество» заключается в требовании вернуть захваченных заложников. Как бы я хотел, чтобы моя страна была столь же убогой!
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
А ты, я вижу, уже обосрался? Не ссы, все произойдет быстро, не успеешь ничего почувствовать.
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1 час.

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