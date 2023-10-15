Мир перевернулся: еврейские фашисты

Компанцев Сергей

Евреям где землю выделили? и главное кто територию израиля дал в аренду сталин в 47 году а я не тоны золота не получил за аренду факт думаете что гражданссср нет это рф нет де юре в 18 закрыта траст на 25 лет кончился и евреям все равно до 31.12.24 года покинуть територию факт и в оон числится ссср 29 страной это для тупых кто прочтет проверьте и рф продолжатель не имеет право что то нарушать из конст.. ссср. факт