Вечерний Новосибирск

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Водитель проехал по ребенку и скрылся с места ДТП в Татарске

Водитель проехал по ребенку и скрылся с места ДТП в Татарске

В городе Татарск, водитель на белом кроссовере TOYOTA RAV4 сбил шестилетнего мальчика. На видео с камер наблюдения, опубликованном в паблике социальной сети ВКонтакте АСТ-54, хорошо виден момент как ребенка сбивает машина и проезжает над ним.

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