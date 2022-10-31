Водитель проехал по ребенку и скрылся с места ДТП в Татарске

В городе Татарск, водитель на белом кроссовере TOYOTA RAV4 сбил шестилетнего мальчика. На видео с камер наблюдения, опубликованном в паблике социальной сети ВКонтакте АСТ-54, хорошо виден момент как ребенка сбивает машина и проезжает над ним.