Путин заявил, что Россия является крупнейшим экономическим партнёром Казахстана

Страны выстраивают эффективное сотрудничество по самым разным отраслям Россия является крупнейшим экономическим партнёром Казахстана, заявил российский президент Владимир Путин в статье для газеты «Казахстанская правда», которая была опубликована в преддверии его визита в Астану.
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