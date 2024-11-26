Путин заявил, что Россия является крупнейшим экономическим партнёром Казахстана

Страны выстраивают эффективное сотрудничество по самым разным отраслям Россия является крупнейшим экономическим партнёром Казахстана, заявил российский президент Владимир Путин в статье для газеты «Казахстанская правда», которая была опубликована в преддверии его визита в Астану.