В Тульском театре драмы смогут представлять оперно-балетные постановки

В ходе рабочей встречи Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко была затронута тема реконструкции Тульского государственного академического театра драмы.
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