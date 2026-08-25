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Посольство РФ обвинило структуры Канады в героизации пособника Гитлера

Посольство РФ обвинило структуры Канады в героизации пособника Гитлера

Justin Tang/Zuma/TASS Посольство России в Канаде 25 августа обвинило ряд местных организаций в поддержке процесса героизации Евгения Коновальца – основателя и первого лидера Организации украинских националистов* (ОУН*).

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