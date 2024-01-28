Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 006 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Романов
    Сафу пристанище либерастов во главе с ректором. Диплом пишется не для умения показать способность искать инфу, а мысл...Не можешь запрети...
  • Вовладар Даров
    Навальный тоже мутил водуБорис Надеждин пр...
  • Юрий Белевский
    Чёт штраф маловат будет..."Творцов" выгоняю...

Лишила денег и крыши над головой: Блиновская пустила по миру мать-пенсионерку и четверых детей

Лишила денег и крыши над головой: Блиновская пустила по миру мать-пенсионерку и четверых детей

Елена Блиновская сейчас находится в СИЗО, где она столкнулась с непростой ситуацией. Она откровенно призналась, что не в состоянии погасить долги перед государством, которые составляют более миллиарда рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
Главный принцип таких особей-НИКАКИХ ПРИНЦИПОВ !!!
Ответить
13 час.
ДК
Дмитрий Королевич
Как такое вообще стало возможно?
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх