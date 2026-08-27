Цехи сборки дронов, НПЗ и порты: Минобороны РФ сообщило о массированном ночном ударе по объектам ВПК и энергетики Украины

Российские военные нанесли массированный ночной удар по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры Украины с использованием высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.
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