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Рубио: Украина не может сдвинуть Россию к границам 2014 года

Рубио: Украина не может сдвинуть Россию к границам 2014 года

Украинские войска "не сдвинут Россию" к границам 2014 года. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил государственный секретарь США Марко Рубио, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности.

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