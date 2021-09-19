Гармаш: Путин не будет забирать Донбасс, он нужен как рана для Украины

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олег олейник
С чего это уровень жизни россиян неуклонно падает , когда в многоквартирных домах постоянно ссорятся из-за места стоянки своего авто ? А где это после ковидных лет был резкий подъём ? Путин не нуждается в спасении своего авторитета , его рейтинг среди основной массы россиян постоянно высок и стабилен , как и среди международных лидеров ! С кем из либералов местного разлива за рубежом будут разговаривать на равных ? Убогая мечта либералов и укров , что после Путина придёт президент , которым они смогут руководить и командовать наивна и бесперспективна , а если придёт типа Кадырова , а таких сейчас много , то тогда на кого они будут уповать ?

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