Задержаны члены преступного сообщества, посредством SIM-боксов обеспечивавшего телефонным мошенникам возможность осуществлять противоправные деяния по всей России

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Владимирской области расследуются уголовные дела в отношении десяти членов преступного сообщества, которым в зависимости от роли каждого инкриминируются преступления, предусмотренные чч.
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