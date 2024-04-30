Bloomberg: Макрон стремится через Си Цзиньпина повлиять на Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится через председателя КНР Си Цзиньпина повлиять президента России Владимира Путина и позицию РФ относительно украинского конфликта, французский лидер также планирует с выгодой для Парижа использовать визит лидера Китая во Францию.