Bloomberg: Макрон стремится через Си Цзиньпина повлиять на Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится через председателя КНР Си Цзиньпина повлиять президента России Владимира Путина и позицию РФ относительно украинского конфликта, французский лидер также планирует с выгодой для Парижа использовать визит лидера Китая во Францию.
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