Бек о «Сибири»: «Мы отчаянно бьемся на место в плей-офф. Все заряжены, отличный микроклимат»

Вчера новосибирцы обыграли «Ак Барс» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Команда занимает 10-е место в Восточной конференции с 57 очками в 60 играх.
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