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Царьград

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Рассел Ховард объявил о трагической утрате сына и благотворительной инициативе

Рассел Ховард объявил о трагической утрате сына и благотворительной инициативе

Британец Рассел Ховард сообщил о смерти новорожденного сына. Вместе с женой комик планирует создать благотворительный фонд для поддержки семей, переживших подобное.

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