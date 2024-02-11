Запад уже смирился с необходимостью переговоров с Россией — Politico

Западноевропейские страны и США, похоже, уже молчаливо признали вероятную необходимость переговоров Киева с Москвой и некоторой формы территориальных уступок, пишет в статье для Politico научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Артин Дерсимониан.