Запад уже смирился с необходимостью переговоров с Россией — Politico

Западноевропейские страны и США, похоже, уже молчаливо признали вероятную необходимость переговоров Киева с Москвой и некоторой формы территориальных уступок, пишет в статье для Politico научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Артин Дерсимониан.
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